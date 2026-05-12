Стащил инструменты, технику и кошелёк: в Неманском районе задержали подозреваемого в серии краж

Полицейские Неманского района задержали 51‑летнего жителя посёлка Большое Село, которого подозревают в нескольких эпизодах краж. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



В отдел полиции обратилась 51‑летняя жительница посёлка Горино. Она рассказала, что из деревянной пристройки на её участке пропали инструменты. Ущерб составил около 20 тысяч рублей. По данным следствия, мужчина, проходя мимо, заметил на участке дорогостоящую технику. Убедившись, что хозяев нет, он сломал навесной замок, забрал бензокосу и бензопилу, а затем сдал похищенное в ломбард. Инструменты полицейские уже изъяли и подготовили к возврату владелице.

Во время работы с задержанным сотрудники уголовного розыска выяснили его причастность и к другой краже. В одном из кафе Немана мужчина увидел, что посетительница оставила на столе без присмотра кошелёк. Он забрал портмоне, внутри которого находилось 6 тысяч рублей, и потратил деньги на личные нужды.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по двум статьям — за кражу с незаконным проникновением (п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ) и за тайное хищение (ч. 1 ст. 158 УК РФ). Полицейские продолжают проверять его причастность к другим преступлениям.