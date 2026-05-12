25‑летний калининградец снова попался пьяным за рулём — дело направлено в суд

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 25‑летнего калининградца, задержанного за повторное вождение в пьяном виде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства во вторник, 12 мая.

В июле 2025 года парень вновь сел за руль нетрезвым. Его остановили сотрудники ГИБДД на улице 1‑я линия СТ «Янтарь». От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался.

Дело направлено в Центральный районный суд Калининграда для рассмотрения по существу. На автомобиль обвиняемого наложен арест.