За неделю жители Калининградской области отдали мошенникам более 24 млн рублей

За последнюю неделю в Калининградской области жертвами телефонных и интернет‑мошенников стали 13 человек. Общий ущерб превысил 24 млн рублей, сообщили в прокуратуре региона.

Наибольшую сумму потеряла жительница Калининграда: пенсионерка перевела злоумышленникам более 5,7 млн рублей, поверив рассказу о «безопасном счёте». По той же схеме директор строительной компании лишился 3 млн рублей. Ещё трое пенсионеров из областного центра получили звонки от аферистов, которые обвинили их в «финансировании вооружённых сил иностранного государства». Испуганные люди перевели мошенникам 2,7 млн, 2,4 млн и 1,9 млн рублей.

Студент из Калининграда также поверил в легенду о сохранении денег и потерял более 1,5 млн рублей. Пенсионерку из Светлогорска убедили, что она участвует в спецоперации по задержанию террористов. Женщина передала курьеру 790 тыс. рублей. Кроме того, санитарка из Светлого и жительница Калининграда доверились «криптоэкспертам» и перечислили 190 тыс. и 177 тыс. рублей на неизвестные счета. Военнослужащий из Калининграда пытался купить автомобиль через интернет и лишился более 2,8 млн рублей.

В прокуратуре области призвали жителей быть внимательными и не переводить деньги незнакомцам, какими бы убедительными ни казались их истории.