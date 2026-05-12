Дарственная в последний день: калининградца не хотели пускать в наследственную квартиру

Калининградские приставы помогли 18‑летнему юноше попасть в комнату в двухкомнатной квартире, которую ему завещала умершая бабушка. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по региону во вторник, 12 мая.

Пенсионерка оставила одну из комнат внуку, вторым собственником стал её супруг. После смерти женщины мужчина не захотел делить жилплощадь. Суд обязал его предоставить доступ второму владельцу, однако накануне вступления решения в силу 80‑летний калининградец оформил дарственную на свою сожительницу. Юноше пришлось заново добиваться исполнения решения уже в отношении новой собственницы. Суд вновь встал на его сторону.

Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов. Сотрудники уведомили должницу, но та не открыла доступ добровольно. Приставы вместе с наследником выехали на место. В квартиру удалось попасть только после аварийного вскрытия — специалиста для этого нанял взыскатель. Приставы проследили за установкой нового замка на входную дверь и навесного замка на комнату юноши. Теперь второй собственник сможет пользоваться принадлежащей ему жилплощадью.