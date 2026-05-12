В Калининграде на Кирова 12-летний самокатчик на тротуаре сбил девушку, которая получила травмы

В Калининграде на ул. Кирова 12-летний самокатчик на тротуаре сбил 29-летнюю девушку. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло 11 мая в 17:40. Пострадавшая получила травмы. По факту дорожного происшествия проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.