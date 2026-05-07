17-летнего подростка из Неманского района приговорили к шести годам за попытку диверсии

Калининградский областной суд вынес приговор 17‑летнему жителю Неманского района, который вместе с двумя подростками пытался поджечь оборудование вводно‑распределительных щитов базовых станций сотовой связи в посёлке Горино. Об этом сообщили в пресс-службе суда в четверг, 7 мая.

26 сентября 2024 года трое молодых людей направились к оборудованию двух операторов связи. Эти устройства обеспечивают стабильную работу органов власти, правоохранительных структур и служб безопасности. По данным суда, подростки понимали, что вывод из строя станции может нарушить устойчивость связи и создать угрозу безопасности жителей региона. Их действия квалифицировали как направленные на подрыв экономической безопасности и обороноспособности страны. Сначала молодым людям не удалось вскрыть оборудование отвёрткой, и они пошли за ломом, оставив у станции бутылку с горючей жидкостью. Вернувшись, они смогли открыть щит, но поджигать не стали — испугались, что их заметят. Бдительный местный житель сообщил о подозрительных людях, и всех троих задержали.

В суде парень полностью признал вину и раскаялся. Он сообщил, что действовал по просьбе знакомого подростка, которому неизвестный в мессенджере предложил деньги за поджог оборудования.

Действия 17‑летнего обвиняемого квалифицировали как покушение на диверсию, совершённую группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ). Смягчающими обстоятельствами суд признал возраст обвиняемого, признание вины, раскаяние, сотрудничество со следствием, указание на соучастников и положительные характеристики.

Приговором областного суда парню назначили шесть лет лишения свободы в колонии общего режима. В зале суда его взяли под стражу. Решение пока не вступило в законную силу.