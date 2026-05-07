«Они всю ночь сидели в кипятке»: из-за прорыва трубы в калининградском антикафе «Мяу Мяу» погибли 22 кошки

В калининградском антикафе «Мяу Мяу» в результате прорыва трубы погибли 22 кошки. Об этом «Клопс» рассказали владелица заведения и приюта «Девять жизней» Татьяна Коробченко и руководитель приюта «Наши» Наталья Шихова.

Антикафе располагается в цокольном этаже старинного дома на улице Генделя. Всего в нём жили 33 котика, в том числе из приюта. Прохожие, спещащие мимо, любовались милыми котиками, которые нежились в лежанках на подоконниках.

Около девяти утра в четверг, 7 мая, в кафе пришла дежурная. Она и обнаружила потоп — горячая вода стояла по колено, в ней плавали тела погибших животных.

«Вероятно, прорыв произошёл около двух ночи. В кафе два этажа, и, скорее всего, погибли коты, которые были внизу. Наверное, когда хлынула вода, они испугались и попрятались по своим домикам, а когда горячая вода поднялась, они уже не смогли выбраться», — со слезами в голосе говорит Наталья.