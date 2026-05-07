30-летняя жительница Зеленоградска получила тяжёлые травмы, выпав из окна пятого этажа

В Зеленоградске местная жительница получила серьёзные травмы, выпав с пятого этажа. Об этом «Клопс» рассказали источники в экстренных службах региона.

30-летняя женщина жила одна. Несчастный случай с ней произошёл в среду, 7 мая, около 05:00.

Очевидцы вызвали экстренные службы, пострадавшую передали медикам. Бригада скорой помощи доставила её в БСМП с политравмой — в тяжёлом состоянии, с повреждением нескольких органов. Известно, что женщина состояла на учёте психиатра.

В УМВД по Калининградской области пояснили, что в настоящее время сотрудники зеленоградского отдела полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.