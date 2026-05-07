Во время ночного пожара в частном доме погиб 71-летний житель Озёрского района (фото)

В Озёрском районе во время пожара погиб 71-летний мужчина. Об этом «Клопс» сообщили в региональном СКР.

Трагедия произошла в ночь на 7 мая в посёлке Новостроево. В частном доме погиб его хозяин.

Следователи осмотрели место происшествия. Видимых признаков, указывающих на насильственный характер смерти, на теле не обнаружено. По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за неосторожности при курении.

Для установления точных причины смерти мужчины и причины возгорания, а также очага пожара назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. В рамках проверки следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.