В ГАИ показали момент столкновения машин на Октябрьском острове в Калининграде (видео)

Появилось видео столкновения легковушки и внедорожника на Октябрьском острове в Калининграде. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

По оперативной информации, в среду, 6 мая, около 13:05 на ул. Октябрьской вблизи дома №57 водитель 1982 года рождения, сидевший за рулём Chevrolet, не уступил дорогу Jaecoo. В нём по главной дороге ехал водитель 1988 года рождения. Автомобили столкнулись.

Две пассажирки легковушки 2002 и 1970 года рождения получили травмы и были направлены в медицинское учреждение.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.