В Калининграде пресекли махинацию, в которой мошенники использовали легенду о «золотых монетах»

Оперативники уголовного розыска УМВД по Калининградской области вовремя вмешались и не допустили, чтобы 68‑летняя москвичка стала участницей мошеннической схемы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 6 мая.

По данным правоохранителей, женщина 1956 года рождения прилетела в Калининград по указанию неизвестных. Мошенники убедили её, что ранее переданные ими 12,5 млн рублей якобы должны быть переведены в «золотые монеты». Чтобы вернуть свои деньги, пенсионерка согласилась выполнить новые требования аферистов — забрать наличные у калининградцев, также ставших жертвами схемы, и передать их преступникам.

Полицейские установили её местонахождение и оперативно пресекли дальнейшие действия. После беседы сотрудники УМВД сопроводили женщину обратно в Москву, предотвратив новые финансовые потери для жителей области.