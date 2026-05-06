Показал девочке половые органы: пенсионеру из Советска дали 6 лет за действия сексуального характера

Советский городской суд вынес приговор 78‑летнему местному жителю за совершение действий сексуального характера в отношении ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда в среду, 6 мая.

Вечером 21 июля 2025 года мужчина у одного из домов в Советске заманил 10‑летнюю девочку в укромное место и продемонстрировал ей свои половые органы, после чего потребовал от ребёнка повторить подобные действия. Девочка испугалась и убежала. До этого, как выяснилось, он наблюдал за играми детей на площадке, просил потерпевшую сесть к нему на колени и предлагал конфеты.

В судебном заседании пенсионер вину не признал. Его действия квалифицированы по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ(«Иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14‑летнего возраста»).

С учётом применения ст. 64 УК РФ суд назначил мужчине наказание в виде шести лет колонии строгого режима. После освобождения он будет ограничен в свободе ещё на один год. Кроме того, в пользу потерпевшей взыскали 100 тысяч рублей компенсации морального вреда. Приговор пока не вступил в законную силу.