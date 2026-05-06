В Калининградской области будут судить переводчика за кражу 40 тысяч долларов у директора корейской компании

В Калининградской области будут судить 36‑летнего переводчика из Московской области, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе суда в среду, 6 мая.

По версии следствия, 2 октября 2025 года мужчина через объявление в интернете узнал, что руководителю корейской компании, выполняющей монтажные работы, нужен переводчик для командировки в Калининградскую область. Свободно владея корейским языком, он предложил свои услуги и был принят в делегацию из семи человек, прибывшую в Неманский район на объект строящейся гигафабрики. Гостей разместили в отеле в Краснознаменске.

Сопровождая директора компании, переводчик узнал о наличии у него крупной суммы и желании сдать деньги на хранение в сейф отеля. Когда руководитель пояснил администратору, что распоряжаться средствами может только он, переводчик намеренно неверно передал смысл, заявив, что доступ к сейфу может получить и он сам. Позднее мужчина получил ключ и забрал 40 тысяч долларов (около 3,5 млн рублей), распорядившись деньгами по своему усмотрению.

Ему также вменяют ещё один эпизод. 8 декабря 2025 года на территории гигафабрики он пообещал строителю купить ноутбук в Москве, но выполнять обязательство не собирался. Потерпевший перевёл ему 64 тысячи рублей, после чего обвиняемый присвоил деньги.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») и ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, причинившее значительный ущерб»). Судебное заседание назначено на 12 мая.