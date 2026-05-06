Квартиросъёмщица из Калининграда вернула 1,4 млн рублей долга после мер приставов

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Судебные приставы взыскали с жительницы Калининграда долг за аренду и коммунальные услуги в размере 1,4 млн рублей. Об этом сообщила пресс‑служба УФССП России по региону в среду, 6 мая.

Калининградка на протяжении семи лет ежегодно продлевала договор найма четырёхкомнатной квартиры и исправно вносила оплату. Однако в 2024 году деньги поступили лишь за три месяца. В дальнейшем владелец жилья так и не дождался платежей за следующий квартал, уведомил женщину о расторжении договора и потребовал погасить образовавшуюся задолженность.

Спустя месяц арендаторы съехали, но долг за аренду и коммунальные услуги так и не оплатили. Суд поддержал собственника и постановил взыскать с бывшей нанимательницы 1,4 млн рублей, включая основную задолженность, стоимость потреблённых ресурсов и проценты.

Исполнительный лист поступил в региональное управление ФССП. Поскольку женщина не выполнила требования в срок, приставы арестовали её счета и ограничили выезд за пределы России. Эти меры оказались результативными — чтобы снять ограничения, должница полностью погасила долг и дополнительно уплатила 96 тысяч рублей исполнительского сбора. Деньги перечислены взыскателю и в бюджет.