В посёлке под Полесском грузовик сбил малыша, внезапно выбежавшего на дорогу

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В посёлке Залесье Hyundai сбил ребёнка, который внезапно выбежал на проезжую часть. Об этом Госавтоинспекция Калининградской области пишет в своём канале на платформе Макс во вторник, 5 мая.

Авария произошла в 11:40 на улице Большековской в районе дома № 16. По предварительным данным, водитель грузовика — мужчина 1953 года рождения — в момент столкновения ехал по прямому участку трассы Полесск — Большаково.

Малыш 2023 года рождения получил травмы, его увезли в больницу. На месте работают инспекторы и полицейские, выясняются обстоятельства ДТП.