«Эмилия парализована, она в тяжёлой депрессии»: что известно о состоянии трёх сестёр, разбившихся на Приморском кольце

Татьяна с дочерьми. Фото: семейный архив

Ссылка 17-летняя девушка, пострадавшая вместе с сёстрами в ДТП на Приморском кольце, остаётся частично парализованной. Родные пытаются договориться о её переводе в госпиталь Бурденко. Об этом «Клопс» рассказала мама трёх сестёр Татьяна. После аварии Татьяна уволилась с работы и, по сути, переехала в больницу к средней дочери Эмилии. Она ухаживает за девочкой, поскольку та не может двигаться, не чувствует ног и только немного шевелит пальцами одной руки. Из реанимации — в нейрохирургию «Эмилия всё это время лежала в реанимации. Она не могла сама дышать, находилась под ИВЛ. Только недавно сняли трубки, понемногу лёгкие самостоятельно заработали. Её перевели в нейрохирургию. Эмилия уже пришла в себя, но разговаривает с трудом, только шёпотом — после ИВЛ ещё не зажило отверстие в горле. К сожалению, всё заживает медленно, плохие метаболизм и регенерация. Ножки у неё вообще не шевелятся. Ей делают массаж, но конечности не реагируют пока ни на что. Ручки немножко шевелятся, на правой руке пальчики чуть-чуть двигаются. Естественно, ни телефон, ни ложку, ничего вообще она держать не может. Сейчас я полностью с Эмилией. Меняю памперсы, обмываю, поворачиваю, слежу за лекарствами — что во сколько принимать. Нам прописали очень много витаминов, специальное питание — покупаю это дополнительно. Очень дорогие лекарства для микрофлоры кишечника — внутренние органы восстанавливаются после повреждений», — рассказывает мама пострадавших сестёр. Эмилию активно обследуют и на днях планируют перевести в больницу на Летней — там есть реабилитационный центр. Мама говорит, что ребёнок находится в жуткой депрессии. Девочке купили телевизор, чтобы поставить в палату. «Хоть какое-то развлечение у дочки, чтобы отвлекалась от страшных мыслей», — вздыхает Татьяна.

Реабилитация — не менее полугода У двух других дочерей Татьяны тоже травмы позвоночника, в том числе компрессионные переломы. Увечья менее серьёзные, чем у Эмилии, однако последствия могут быть непредсказуемыми. «Старшей, Эвелине, досталось чуть меньше. У неё был перелом ключицы, вставлены спицы. Также проблемы со спиной: она может ходить, но только в корсете. Сейчас все силы направлены на восстановление и реабилитацию: много двигаться ей нельзя, работать, конечно, тоже. Пока основное — это постельный режим», — говорит калининградка. Младшая, Элиза, также носит корсет. После перелома рука ещё в гипсе, который скоро должны снять. Из-за травмы много ограничений, девочка с трудом себя обслуживает. «Сказали, что у младшей реабилитация будет не менее полугода. Обеим дочерям регулярно делают УЗИ и другие обследования, чтобы отслеживать динамику состояния», — рассказывает мать пострадавших.

«Спасибо всем за каждый рубль» Татьяна говорит, что простые калининградцы, неравнодушные люди очень поддержали их в трудную минуту, собрав приличную сумму в несколько сотен тысяч рублей. Благодаря пожертвованиям девушки пока могут спокойно лечиться и восстанавливаться — семье не приходится выживать. «Деньги нужны на самые элементарные вещи: продукты, средства гигиены, памперсы, лекарства, массаж. По сути, вчетвером нам на что-то нужно будет жить как минимум полгода, плюс лечение и реабилитация... У нас простая, скромная семья, мы всегда жили экономно, сами зарабатывали. Мы были смущены и радовались каждому рублю, который присылали люди. Нам желали здоровья и говорили добрые слова поддержки. Спасибо огромное каждому, кто протянул нам руку», — плачет Татьяна, добавляя, что никакой помощи от отца детей нет. Сегодня их источник дохода — лишь пенсия бабушки, которая, кстати, находится в очень плохом состоянии из-за случившегося. Пенсионерку направили в кардиоцентр на операцию, но из-за большой очереди попасть она сможет туда только летом. Больше всего семью сейчас беспокоит состояние средней девочки. Мать обратилась в госпиталь Бурденко, где им обещали помочь. Необходимо только, чтобы Эмилия окрепла и восстановилась. «Если в Бурденко согласятся её взять, то нужны будут средства на дорогу, проживание. Пока все эти вопросы в процессе решения, ещё не знаем, как и с кем правильно договариваться, но мы этим вопросом занимаемся вплотную — ведь речь идёт о будущем дочери. Будем собирать документы. Если у кого-то из калининградцев есть знакомые или опыт обращений в федеральные центры, мы будем признательны за консультацию и помощь», — говорит Татьяна.

Желающие оказать семье посильную помощь, могут сделать перевод на карту Сбербанка и Т-Банка с пометкой «помощь». Карты привязаны к телефону матери девочек +7 (911) 458-20-72 (Татьяна Бяндикене).

Дополнительные реквизиты для переводов: Бабушка девочек — Надежда Николаевна Шкред, Сельхозбанк (+79114515762). Сестра Татьяны — Ирина Геннадьевна Косьянова, Сбербанк, Т-Банк, ВТБ, Альфа-банк (+79527930607), с пометкой "Помощь".