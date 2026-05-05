Брошенный кот со сломанными лапами идёт на поправку благодаря врачам и неравнодушным калининградцам (видео)

Фенька и его новые соседи в первую неделю после операции. Фото: Виктория

Кот, найденный в луже со сломанными лапами на Артиллерийской в Калининграде, идёт на поправку — он уже бегает и гоняет хозяйских питомцев. Об этом «Клопс» рассказала Виктория, приютившая брошеное на произвол судьбы животное.

В ветклинике найдёныша назвали Пушком, но новая хозяйка дала ему другое имя — Фенька. По словам Виктории, он быстро освоился в новой квартире. Состояние хвостатого после операции стремительно улучшается. Спустя месяц он бегает и чувствует себя бодрячком.

«В 20-х числах апреля ему сняли швы. Фенька гоняет одного из наших котов. Характер у него весьма своенравный и независимый», — смеётся Виктория.