В Балтийске водитель сбил школьницу, перебегавшую дорогу, а в Нестерове скутерист наехал на пешехода

В Калининградской области с разницей в полчаса сбили двоих пешеходов. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции в понедельник, 4 мая.

В 13:20 в Нестеровском районе водитель мопеда допустил наезд на мужчину, двигавшегося попутно по краю проезжей части дороги. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, его направили в больницу.

В 13:55 в Балтийске на ул. Егорова под колёсами Audi оказалась 9-летняя девочка, перебегавшая проезжую часть не по пешеходному переходу. Ребёнка также увезли в больницу.