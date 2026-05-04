В Гурьевске мать отстранённого от учёбы пятиклассника ударила сотрудницу школы и плюнула ей в лицо водой

В Гурьевске мать пятиклассника ударила сотрудницу «Школы Будущего» и плюнула ей в лицо водой после отказа получить документы. Об этом пресс-служба областного суда сообщила в своём канале на платформе Макс в понедельник, 4 мая.

Инцидент произошёл 6 ноября 2025 года в холле учебного заведения. Сотрудница школы вышла к женщине, чтобы вручить уведомление об отстранении ребёнка от очного посещения занятий, но та отказалась его забирать.

По данным суда, мать ученика в присутствии детей и педагогов ударила сотрудницу рукой в грудь и по голове. Затем женщина набрала в рот воды и выплюнула работнице в лицо, выкрикивая оскорбления. Пострадавшая обратилась за медпомощью с жалобами на ушибы, головную боль и слабость. Прокурор подал иск в её защиту и потребовал взыскать с ответчицы компенсацию морального вреда.

Мать пятиклассника подала встречный иск: по её словам, первой конфликт начала сотрудница школы, якобы схватившая родительницу за плечо. Эту версию признали недоказанной. С женщины взыскали 50 тысяч рублей компенсации морального вреда и 3 тысячи рублей госпошлины. Встречные требования отклонили. Решение не вступило в законную силу.