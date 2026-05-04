От удара током повалились на землю: в Калининграде два 14-летних мальчика получили электротравмы на опоре ЛЭП

На окраине Калининграда двое подростков получили электротравмы, забравшись на опору ЛЭП. Об этом «Клопс» рассказали источник в экстренных службах региона и очевидцы.

Несчастный случай произошёл в воскресенье, 3 мая, около 14:00 в Прибрежном неподалеку от пересечения улиц Заводской и Рабочей. Мальчиков ударило током, и они упали на землю. Скорую помощь вызвал молодой человек, который стал свидетелем случившегося. О происшествии сообщили родителям детей.

Оба подростка доставлены в больницу с диагнозом «поражение электрическим током». У одного из пострадавших термические ожоги лопатки, задней поверхности шеи и обеих кистей рук второй степени, а также сотрясение головного мозга.

У второго пострадавшего ожоги ладоней и спины. Мальчик потерял сознание, упав на землю. По словам детей, они полезли на столб, потому что было скучно.

На данный момент известно, что состояние школьников оценивается как удовлетворительное.