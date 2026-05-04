«То на землю падает, то прячется»: калининградец нашёл в СНТ девочку-инвалида, убежавшую от родителей (видео)

«Вдруг к нам подбежал ребёнок — русая девочка, подстриженная под мальчика, в чёрном платьице, в носочках и кроссовках. На вид лет восемь-девять. Она мне показалась странной, на шее — небольшие синяки. Я спрашиваю: «Что случилось?» Она ничего объяснить не может, молчит. Размахивает и дёргает руками, щёлкает челюстью, то на землю падает и в пыли валяется, то прячется, то приходит обратно. Как-то не по себе стало. Если честно, я сначала подумал, что она под наркотиками, а потом понял, что она не особо психически здорова».

Он живёт в одном из СНТ Калининграда. Воскресным вечером 3 мая к нему приехал знакомый. Мужчины разговаривали на улице возле дома.

Евгений набрал номер 112 и сообщил о странном ребёнке. Ему перезвонили из полиции, пообещав связаться с ПДН. Вскоре приехала скорая помощь, но к этому моменту девочка убежала.

«Вместе с медиками мы поехали по улице искать девочку, а она уже нам навстречу бежит. Бригада взяла её в машину, а мне в это время перезвонили из ПДН, сообщив, что я уже не первый, кто нашёл девочку. Сказали, что семью знают, ребёнок и родители глухонемые. Объяснили, где они живут — оказалось, в этом же СНТ», — продолжает мужчина.

Оставив ребёнка в скорой, он вместе с другом пошёл искать родителей. По указанному адресу увидел на улице группу людей, которые жарили шашлыки. Крикнул и показал жестами, что нашёл маленькую девочку.

«За нами сорвалась женщина — видимо, мать, и за ней мужчина. Она эмоционально кричала, издавала какие-то звуки. Мы вместе пришли к скорой. Они забрали девочку, подтвердили её данные: показали в телефоне фамилию и имя. Мать очень странно себя вела, кричала на дочь и отталкивала её, как я понял, чтобы она шла к отцу. Потом они увели девочку с собой», — рассказал собеседник «Клопс».

По данным источника в экстренных службах региона, ребёнку 11 лет. В анамнезе у девочки энцефалопатия, расстройство личности, двусторонняя потеря слуха. Она не впервые убегает от родителей. Видимых значительных повреждений при осмотре девочки медики не обнаружили.