В конце Московского проспекта столкнулись два авто, на выезде из Калининграда собирается пробка (видео)

Из-за ДТП в конце Московского проспекта собирается пробка на выезде из Калининграда. Об этом «Клопс» рассказали очевидцы в воскресенье, 3 мая.

Авария произошла в районе пересечения с улицей Флотской. Возле столкнувшихся легковушек работают сотрудники Госавтоиснпекции, о пострадавших не сообщается. По данным сервиса «Яндекс.Карты», протяжённость затора составляет около километра.