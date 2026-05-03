В Черняховске мужчина отравился дымом во время растопки печи

В Черняховске на улице Кузнечной местный житель отравился продуктами горения, когда растапливал печь в квартире двухэтажного дома. Об этом в канале регионального управления МЧС на платформе Макс сообщили в воскресенье, 3 мая.

На место приехала спецмашина с пятью спасателями. Пострадавшего мужчину вынесли из задымлённого помещения и передали медикам для госпитализации.

В ведомстве напомнили основные правила безопасности: нельзя пользоваться неисправными печами, каминами и дымоходами, разжигать огонь легковоспламеняющимися жидкостями и оставлять топку без присмотра. Мебель и другие горючие предметы должны находиться не ближе 70 см от огня, а предтопочный металлический лист — быть не меньше 50×70 см. Завершать обогрев жилья следует за два часа до сна, очищать дымоход от сажи — не реже одного раза в два месяца.