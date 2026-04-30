«Я еле уворачивался от ударов»: в Багратионовском районе конфликт соседей закончился нападением с топором (видео)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Багратионовском районе между соседями произошёл конфликт из-за границ участка. Попытки решить вопрос миром в течение нескольких месяцев не увенчались успехом. В итоге разборки закончились нападением с топором на 44-летнего Алексея. Мужчина рассказал «Клопс» о случившемся.

Около полутора лет назад Алексей купил особняк в одном из посёлков — один из трёх, расположенных по соседству и принадлежавших одной семье.

«Нам продала дом девушка, а её мама жила в соседнем — то есть одна семья. Между ними не было общего забора. Из-за этого у нас с её мамой начали возникать вопросы, связанные с границами участка. Старался всё решить мирно, не хотел с ними ругаться. Рядом с нами, но с другой стороны, поселилась пожилая семейная пара. С ними у нас все эти месяцы были спокойные, ровные отношения. Наш участок был посередине — между бабушкой и пенсионерами», — рассказывает Алексей.

Несколько месяцев назад у мужчины начали закрадываться сомнения, он вызвал геодезиста. Выяснилось, что участки поделены неправильно — бабушка ухватила часть территории Алексея, где стоит её гараж

«А со стороны пенсионеров, наоборот, несколько метров оказались не наши, хоть там забор стоял уже много лет. Мы этого не знали, и пять месяцев, что мы тут жили, никто об этом ничего не говорил. Когда я это узнал, пытался с бабушкой всё решить, но она воспринимала мои вопросы в штыки», — рассказывает мужчина.

Вместо того, чтобы размежевать землю и договориться мирно, пенсионерка объявила, что ничего делать не будет. Особенно ей не понравилось, когда Алексей натянул между участками рабицу.

«Она буквально объявила мне войну. Пишет заявления в полицию по надуманным поводам, наговаривает на меня: якобы, я нападаю на неё. Оскорбляет, делает мелкие пакости, показывает «факи». Пару месяцев назад набросилась на меня и ударила кулаком в лицо. А недавно даже приехали бандиты со мной разбираться — правда, сама не сдержалась и в их присутствии обрушилась на меня с бранью и оскорблениями», — рассказывает Алексей.

На днях мужчина увидел объявление о том, что бабушка выставила свой дом на продажу. При этом спорный вопрос так и остался не решён.