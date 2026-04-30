В Гурьевске мужчина перевёл мошенникам более 1,8 млн рублей после «звонка силовиков»

Житель Гурьевска лишился свыше 1 800 000 рублей после разговора с телефонными мошенниками. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД в четверг, 30 апреля.

По данным полиции, 49‑летнему мужчине позвонил неизвестный, который представился сотрудником силовых структур. Звонивший убедил его, что он «контактировал с человеком из федерального розыска». Почти сразу поступил второй звонок — уже от «специалиста финансового мониторинга». Лжеспециалист заявил, что все накопления заявителя нужно срочно «задекларировать» и перевести на «безопасные» счета.

Мужчина доверился аферистам и перечислил им все свои сбережения — более 1,8 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).