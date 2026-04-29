В Калининграде экс‑сотрудница фонда капремонта получила 4,5 года колонии за коммерческий подкуп

В Калининграде бывшая заместитель начальника проектного отдела регионального фонда капитального ремонта признана виновной в получении коммерческого подкупа. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры в среду, 29 апреля.

Суд установил, что в период с 2021 по 2024 год женщина получила более 1 млн рублей от представителя трёх юридических лиц. Деньги передавались за ускорение процедур документальной проверки проектной документации. Экс-сотрудницу фонда приговорили к 4 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 1 080 000 рублей. Кроме того, ей запрещено заниматься деятельностью, связанной с организационно‑распорядительными полномочиями в сфере строительства и архитектуры, в течение двух лет.