Всю ночь блуждала по полям: пропавшую в Багратионовском районе пожилую женщину, нашли и приютили жители соседнего посёлка

80-летнюю пенсионерку, пропавшую без вести 28 апреля, на следующий день нашли жители соседнего посёлка и приютили до приезда родственников. Об этом «Клопс» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Пожилая женщина живёт в Калининграде, у неё два взрослых сына. На хуторе между пос. Ушаково и Ново-Московское у семьи хозяйство, они держат коз. Днём 28 апреля копытные ушли далеко от пастбища, женщина вместе с одним из сыновей пошла их искать. Со слов сына, в какой-то момент, он ускорился и велел маме дожидаться его в поле. Когда мужчина вернулся, матери на месте не было.

Фермер обратился в полицию только вечером, поиски пенсионерки начались незамедлительно. Ситуацию осложняло то, что мужчина не мог точно указать место, где потерялась пожилая женщина.

В ночь на 29 апреля пенсионерку искали кинологи, сотрудники МЧС и волонтёры, с раннего утра в районе её исчезновения уже работала полиция, по лесополосе ходил и её сын. В чатах ближайших посёлков участковый распространил ориентировки, по которым пропавшую опознали жители Ново-Московского.

«Рано утром растерянная женщина, преодолев большое поле, вышла на остановку. Её заметили жители, поинтересовались, нужна ли ей помощь. Она ответила положительно, сказала, что потерялась. Люди забрали старушку к себе и позвонили участковому. Вскоре за пенсионеркой приехал сын», — рассказал собеседник редакции.