Калининградскую высотку третирует неадекват: он сутки издевался над подругой, а недавно залил подъезд кровью (видео)

Ссылка Неадекватный жилец дома на проспекте Победы в Калининграде ночью разгромил подъезд, залив его кровью, и ломился в чужие двери. Жители дома рассказали «Клопс», почему боятся возвращения соседа из больницы. В ночь на 29 апреля один из четырёх подъездов высотки от входа до лестничных клеток стал похож на декорации к фильму ужасов. Огромные лужи крови были на четвёртом этаже. Именно там живёт мужчина, который орал на весь дом и ногами буквально вышибал соседние двери. «Там в крови всё: пол, стены, лестница, лифт, вход, двери. Там, мягко говоря… 18+ контент», — рассказывает одна из жительниц дома Ирина (имя изменено по её просьбе).

С раннего утра происшествие обсуждается в чате дома. Судя по записи с камер подъезда, неадекват выбежал из квартиры, носился по лестницам, пока не разбил ногой стеклянную дверь. «Ночью люди вызвали полицию, его увезли на скорой. Кто-то из соседей слышал, как он объяснял, что убегал от каких-то друзей, хотя выяснилось, что в квартире он был один», — говорит женщина. Как оказалось, это не первый скандальный инцидент с соседом. В январе он сутки держал взаперти в квартире свою девушку и избивал её. Она еле сбежала и пряталась у соседки, которая вызвала полицию и скорую. «Несчастная была вся порезанная и избитая. Говорят, что в итоге она забрала заявление из полиции. Ну и всё: нет заявления — как будто ничего и не было», — рассказывает Ирина, показывая переписку из внутридомового чата, где соседи возмущаются и бурно обсуждают ситуацию.