В Калининграде самосвал врезался в грузовик, водителя зажало в кабине (фото)

В Калининграде столкнулись самосвал и грузовик. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы.

ДТП произошло в среду, 29 апреля, около 10:30 на пересечении Аллеи Смелых и ул. Понартской. Впереди ехал грузовик с синим тентом, в него врезался самосвал, который следовал сзади.

Водителя самосвала зажало в смятой кабине. Мужчину деблокировали спасатели и передали его бригаде скорой помощи. Как рассказал источник в экстренных службах региона, 58-летнего пострадавшего увезли в больницу с подозрением на перелом ноги и черепно-мозговой травмой.