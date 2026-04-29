Калининградец лишился BMW за повторную езду в нетрезвом виде

В Калининграде у местного жителя конфисковали автомобиль за повторное управление машиной в состоянии опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области в среду, 29 апреля.

Установлено, что 23 февраля 2025 года мужчина, ранее уже привлекавшийся к ответственности за нетрезвое вождение и лишённый прав, снова сел за руль пьяным. Его действия пресекли сотрудники ГИБДД.

Суд назначил нарушителю 200 часов обязательных работ и лишил его водительских прав ещё на 1 год и 7 месяцев. Автомобиль, которым он управлял, был конфискован в собственность государства.