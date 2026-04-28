15:53

Открытые переломы и травма головы: стало известно о состоянии водителя Honda, попавшего в ДТП на Покрышкина

Пострадавшего водителя деблокируют из машины и оказывают первую помощь. Фото: скриншот видеозаписи

Водитель Honda, врезавшийся в забор на улице Маршала Покрышкина, получил множественные травмы. Об этом «Клопс» сообщили знакомые с ситуацией источники. 

Мужчина находится в одной из больниц Калининграда с черепно-мозговой травмой, ушибом лёгкого, переломами лопатки и берцовых костей, множественными ранами головы и тела. В минздраве Калининградской области добавили, что его состояние на данный момент оценивается как средней степени тяжести, пациент переведён из реанимации в отделение травматологии. 

