Под Гвардейском легковушка на скорости врезалась в стоящий на светофоре автомобиль

В Калининградской области на трассе на Гвардейск произошло столкновение двух автомобилей. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Инцидент произошёл во вторник, 28 апреля в 8:05 на 25-м километре автодороги Калининград — Черняховск — Нестеров — граница с Литвой. Водитель одного из автомобилей остановился на светофоре, чтобы пропустить пешехода. В это время сзади в него врезалась другая машина.

«В результате ДТП один из водителей получил телесные повреждения, направлен в медицинское учреждение. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.