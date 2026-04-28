В Туапсе из-за пожара на НПЗ отменили занятия в школах, а жителей призвали не выходить на улицу без масок

В Туапсе из-за пожара на нефтеперерабатывающем заводе отменили занятия в школах, а жителей призвали оставаться в помещениях и не открывать окна. Если же жителям нужно выйти на улицу, Роспотребнадзор рекомендует использовать маски и респираторы.Об этом во вторник, 28 апреля, сообщает РИА Новости.

Прошедшей ночью оперштаб Кубани сообщал о возникновении пожара на НПЗ в Туапсе из-за падения обломков беспилотников. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщал, что группировка для тушения пожара будет дополнительно увеличена.