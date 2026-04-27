В Багратионовском районе женщина на Audi въехала в придорожное дерево

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Багратиновском районе женщина за рулём Audi не справилась с управлением и врезалась в придорожное дерево. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Инцидент случился в понедельник, 27 апреля, около 13:40в начале автодороги Пятидорожное — Мамоново — Пограничный — Корнево. Как отметили правоохранители, по предварительной информации, 48-летняя водитель, двигаясь со стороны пос. Новосёлово в направлении Пятидорожного совершила наезд на придорожное дерево справа по ходу движения.

В результате дорожного происшествия водитель и 77-летняя пассажирка автомобиля получили телесные повреждения.На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства произошедшего.