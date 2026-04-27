Под Калининградом два пьяных бородача сладостями заманивали в машину играющих на площадке детей

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В посёлке Багратионовского района два пьяных бородача несколько часов крутились около детской площадки и заманивали ребятишек сладостями в машину. Об этом «Клопс» рассказали местные жители.

Мужчины на белой Škoda появились в посёлке Ново-Московское недалеко от Ладушкина на минувшей неделе. Их заметили сотрудники магазинов, где они несколько раз покупали сдобу и сладости. Рядом, на Железнодорожной улице, есть большая детская площадка.

«Мужчины заходили в магазин рядом с нашим. Брали там печенье, булки, сладости. Они очень грубо разговаривали с сотрудниками, буянили. Судя по виду и поведению, они были нетрезвые. Вышли оттуда вдвоём — водитель и пассажир легковушки. Они поели и два часа спали в своей машине возле магазина. Мы вызвали полицейских, но когда они приехали, тех двоих на том месте уже не было», — рассказала сотрудница одного из магазинов Ирина (имя изменено).

Женщина успела сфотографировать автомобиль подозрительных незнакомцев. Дети, игравшие в тот день на площадке, рассказали, что бородачи пытались угостить их конфетами.

«Якобы в машине есть сладости: «Можете подойти и выбрать, какие надо». Но дети не согласились», — продолжает собеседница «Клопс».

На камеры магазина попало, как мужчины заходят в магазин и выходят оттуда. Один из них сказал: «Я эту девочку чуть не вы***л».

Другая жительница посёлка говорит, что мужчины предлагали детям подвезти до дома, пытались познакомиться.

«Перед тем как вызвать полицию, мы позвонили в ДПС, но там ответили, что машина арендована и, по сути, ничего не случилось. Полицейские не стали смотреть записи с камер магазина», — женщина добавляет, что странную компанию на белой машине в воскресенье, 26 апреля, видели и в посёлке Береговое.