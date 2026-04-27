Пламя тушили три часа: на Куршской косе сгорело кафе «Маяк»

На Куршской косе в пос. Лесной загорелось кафе «Маяк». Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе регионального МЧС в понедельник, 27 апреля.

Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 2:52. Площадь пожара составила 100 «квадратов». В 5:40 огонь удалось локализовать. По состоянию на 6:45 открытого пламени нет, пожарные проливают тлеющие конструкции здания. Пострадавших нет. Подробности и причины ЧП уточняются.