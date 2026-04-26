В Багратионовском районе рабочему на голову упал бур, пострадавший скончался на месте

В Калининградской области в Багратионовском районе во время установки опор фонарных столбов погиб рабочий. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошёл в субботу, 25 апреля, в посёлке Тишино. По предварительной информации, в ходе работ оборвался трос, фиксирующий бур. В результате оборудование упало на голову рабочего. От полученной травмы 27-летний пострадавший погиб на месте происшествия.

По данному факту региональным Следственным комитетом проводится проверка. Прокуратура Багратионовского района контролирует установление всех обстоятельств происшествия.

«Надзорным ведомством будет дана оценка исполнению законодательства об охране труда». — говорится в сообщении прокуратуры.