В Полесске едва не сгорел крупный гараж

Фото: ГУ МЧС по Калининградской области

В Калининградской области в Полесске загорелся крупный гараж. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Инцидент случился утром в воскресенье, 26 апреля, на ул. Железнодорожной. Площадь возгорания — 600 квадратных метров. Пожарные смогли локализовать огонь лишь к 8:25 утра. 

В ликвидации пожара принимали участие 18 сотрудников МЧС и 4 единицы спецтехники. По данным ведомства, погибших и пострадавших нет.

