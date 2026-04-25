Неадекватное поведение на дороге: лихач на BMW устроил гонку под Калининградом (видео)

В Калининграде на Приморском кольце водитель BMW вёл себя на дороге агрессивно и непредсказуемо. Об этом «Клопс» сообщил очевидец в субботу, 25 апреля. 

По его словам, всё произошло около посёлка Сосновка. Машина на высокой скорости пронеслась мимо и едва не задела его автомобиль.  Очевидец отметил, что водитель затем продолжил движение, несмотря на столкновение. 

Он добавил, что нарушитель продолжал опасные манёвры: метался из полосы в полосу, другие машины вынуждены были экстренно тормозить. В итоге водитель с левой полосы резко повернул в сторону аэропорта и скрылся.

