Неадекватное поведение на дороге: лихач на BMW устроил гонку под Калининградом (видео)

В Калининграде на Приморском кольце водитель BMW вёл себя на дороге агрессивно и непредсказуемо. Об этом «Клопс» сообщил очевидец в субботу, 25 апреля.

По его словам, всё произошло около посёлка Сосновка. Машина на высокой скорости пронеслась мимо и едва не задела его автомобиль. Очевидец отметил, что водитель затем продолжил движение, несмотря на столкновение.

Он добавил, что нарушитель продолжал опасные манёвры: метался из полосы в полосу, другие машины вынуждены были экстренно тормозить. В итоге водитель с левой полосы резко повернул в сторону аэропорта и скрылся.