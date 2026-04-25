В Калининграде спустя почти год после ДТП возбудили дело против водителя, сбившего велосипедистку на Люблинском шоссе

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде спустя почти год после аварии возбудили дело против водителя, который сбил велосипедистку на Люблинском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло 20 мая 2025-го. Водитель автомобиля Nissan сбил 61‑летнюю велосипедистку, которая двигалась в попутном направлении. После наезда мужчина скрылся. Очевидцы вызвали скорую помощь и сообщили о происшествии в полицию, пострадавшую доставили в больницу.

Водителя задержали вскоре после аварии, однако уголовное дело было возбуждено только сейчас. 40‑летнего местного жителя подозревают в нарушении ПДД, повлекшем тяжкий вред здоровью, совершённом в состоянии опьянения и с оставлением места происшествия (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ). Санкция предусматривает до семи лет лишения свободы. Расследование продолжается.