Погналась за лёгким заработком: калининградка лишилась более 5 миллионов рублей из-за мошенников

В Калининграде 32-летняя местная жительница лишилась более 5 миллионов рублей из-за мошенников. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД в пятницу, 24 апреля.

Женщине пообещали простой заработок на операциях с криптовалютой. В одном из мессенджеров потерпевшая получила предложение инвестировать в криптовалюту. Неизвестные обещали быстрый доход и сопровождали «сделки» в режиме переписки. В течение двух месяцев женщина переводила деньги через мобильное приложение банка, надеясь увеличить вложения.

Позднее калининградка поняла, что вывести средства невозможно: доступ к платформе ограничили, а «кураторы» перестали выходить на связь. Общий ущерб составил более 5,3 миллиона рублей, из которых почти половина была взята в кредит.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».