В Советске вынесли приговор мужчине, который преследовал 6-летнюю девочку и раздел её в подъезде

Калининградский областной суд вынес приговор 31‑летнему жителю Советска, который преследовал 6-летнюю девочку и раздел её в подъезде. Об этом сообщили в пресс-службе суда в пятницу, 24 апреля.

Как установил суд, 23 сентября 2025 года ранее мужчина заметил ребёнка у дома на улице Бетховена в Советске, проследовал за ней в подъезд и, воспользовавшись отсутствием посторонних и физическим превосходством, удерживал девочку и «совершил в отношении неё действия сексуального характера». Ребёнок начал кричать, злоумышленник испугался и сбежал.

Действия мужчины квалифицированы по п. «а» ч. 5 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица младше 14 лет, совершённые лицом, ранее осуждённым за аналогичное преступление»). С учётом личности обвиняемого и предыдущей судимости суд назначил ему 15 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии особого режима. Кроме того, он лишён права работать с детьми почти на 19 лет и обязан соблюдать ограничения свободы в течение 1 года 4 месяцев 16 дней. В пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда — 400 тыс. руб.

Приговор пока не вступил в законную силу.