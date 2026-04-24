В Калининграде банк оштрафовали за сотрудника, который представился приставом и угрожал должнику

Кредитное учреждение в Калининграде оштрафовали за сотрудника, который представился приставом и угрожал должнику. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по региону в пятницу, 24 апреля.

Житель Калининграда взял кредит, но допустил просрочку по его оплате. Представитель банка неоднократно звонил сестре и матери должника, утверждая, что в их адрес планируется выезд судебных приставов для описи имущества в счёт долга, и требовал вернуть 270 тысяч рублей. Женщины, поддавшись давлению, перевели 70 тысяч рублей, но позже обратились с жалобой.

Сотрудники УФССП установили, что действия работника банка нарушают Федеральный закон № 230 «О защите прав физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». В частности, он незаконно общался с третьими лицами, не представился, разглашал личные данные должника и вводил собеседников в заблуждение.

По результатам расследования банк признали виновным в административном правонарушении по статье 14.57 КоАП РФ («Нарушение законодательства о защите прав потребителей»). Юридическому лицу назначили штраф в размере 300 тысяч рублей. Банк признал свою вину, оплатил штраф и вернул деньги, уплаченные сестрой должника. Также было прекращено незаконное взаимодействие с родственниками заемщика.