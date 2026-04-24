СК возбудил уголовное дело после смерти 50-летней женщины во время обследования в Полесской больнице

Наталья Николаевна скоропостижно скончалась в 50 лет. Фото: архив семьи

После смерти 50-летней жительницы Полесска во время обследования в больнице, Следственный комитет возбудил уголовное дело. Об этом «Клопс» рассказала дочь погибшей Виктория. 

24 апреля семья умершей получила постановление о возбуждении уголовного дела. В нём говорится, что основанием являются данные, указывающие на наличие признаков преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). Материалами проверки установлено, что медицинские работники направили женщину на ФГДС, недооценив тяжесть состояния здоровья пациентки.

6 марта в Полесской ЦРБ скончалась 50-летняя пациентка, которую направили на ФГДС. Во время процедуры у женщины, жаловавшейся на боли в животе и рвоту, открылось кишечное кровотечение. Пациентку пытались реанимировать, но безуспешно. О семейной трагедии «Клопс» рассказала дочь умершей

