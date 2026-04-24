СК возбудил уголовное дело после смерти 50-летней женщины во время обследования в Полесской больнице

После смерти 50-летней жительницы Полесска во время обследования в больнице, Следственный комитет возбудил уголовное дело. Об этом «Клопс» рассказала дочь погибшей Виктория.

24 апреля семья умершей получила постановление о возбуждении уголовного дела. В нём говорится, что основанием являются данные, указывающие на наличие признаков преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). Материалами проверки установлено, что медицинские работники направили женщину на ФГДС, недооценив тяжесть состояния здоровья пациентки.