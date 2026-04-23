Полиция ищет свидетелей аварии на Московском проспекте, где самокатчик сбил женщину и уехал (видео)

Полиция ищет свидетелей аварии в Калининграде, где самокатчик сбил женщину и уехал. Об этом сообщает ГАИ региона.

ДТП произошло в среду, 23 апреля, в 06:26 в районе дома №229 на Московском проспекте. Неустановленный водитель электросамоката «при движении по пешеходному переходу допустил наезд на пешехода 1967 года рождения». Сбитая женщина получила травмы и обратилась в больницу.

«Водитель электросамоката скрылся с места ДТП, принимаются меры по установлению его личности и местонахождения», — подчеркнули в ГАИ.

Всех, кто располагает какой-либо информацией по факту аварии, просят сообщить об этом по телефонам: ️552-511 (дежурная часть), 552-526 (отделение розыска).