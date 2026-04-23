В Гусевском районе возбуждено уголовное дело после смерти пешехода в ДТП

В Гусевском районе возбуждено уголовное дело после ДТП, в котором погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД в среду, 23 апреля.

Трагедия произошла 30 марта в 22:56 на трассе Советск — Гусев. 22-летний водитель Mercedes наехал на 21-летнего пешехода, который переходил дорогу. Молодой человек скончался в автомобиле скорой помощи.

Возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Водителю грозит лишение свободы на срок до 5 лет.