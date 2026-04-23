Калининградец потерял более 1,7 млн рублей, пытаясь заработать на покупке акций авиакомпании

В Калининграде 40-летний мужчина стал жертвой мошенников, потеряв более 1,7 миллиона рублей в попытке заработать на покупке акций авиакомпании. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть обратился местный житель, который рассказал, что ему позвонил неизвестный, представившийся специалистом по инвестициям. В течение двух недель мошенник убеждал калининградца в выгодности вложений в акции российской авиакомпании и предложил помощь в получении пассивного дохода. Доверившись лжеспециалисту, мужчина скачал рекомендованное приложение и перевёл деньги на указанные счета. Спустя некоторое время он осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Расследование продолжается.