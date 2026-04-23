В Калининграде осудили мужчину избившего знакомого до переломов

В Калининграде 30-летнего местного жителя осудили за причинение тяжкого вреда здоровью своему знакомому. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры в четверг, 23 апреля.

Инцидент произошёл 24 декабря 2024 года в квартире на улице Аллея Смелых. Мужчины поссорились, после чего злоумышленник избил своего 58-летнего знакомого. Потерпевший получил переломы и другие травмы, которые повлекли тяжкий вред здоровью.

Суд назначил наказание в виде 1 года лишения свободы. Отбывать наказание калининградец будет в исправительной колонии общего режима.