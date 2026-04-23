17:14

В Нестеровском районе легковушка вылетела на встречку, сбила школьницу и угодила в кювет

  1. Происшествия
Автор:
Фото с места происшествия. Фото: ГАИ региона

В Нестеровском районе Audi сбила школьницу 2013 года рождения. Об этом сообщает ГАИ региона. 

ДТП произошло в четверг, 23 апреля, в 7:50, на 23,2 км трассы Добровольск — граница Республики Польша. За рулём легковушки сидела женщина 1993 года рождения. Водитель выехала на полосу встречного движения и снесла девочку двигавшуюся по тротуару. После автомобиль угодил в придорожный кювет.

Школьница получила травмы. Её увезли в больницу.

На место аварии выезжали сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.  


1 192
ДТП