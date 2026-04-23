В Калининграде уборщица вместе с грязью выносила из квартир клиентов драгоценности

В Калининграде задержана 38-летняя экс-сотрудница клининговой компании, подозреваемая в краже ювелирных изделий на сумму около 420 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

С июля 2025 года по март 2026 года, убираясь в квартире одной из клиенток на улице Луговой, женщина украла несколько пар серёжек, золотую цепь и кольцо. Из квартиры матери потерпевшей, расположенной на улице Римской, она вынесла золотые серьги, цепочки, подвеску с бриллиантом и часы. В дальнейшем похищенные изделия женщина сдала в ломбард, заработав на этом 80 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»). Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.